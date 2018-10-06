〈北部〉慈裕宮旁民生路 「老味道」被剷平

2018-10-06

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮中港慈裕宮附近民生路，曾因應老街再造鋪設紅色地磚、青斗石，顯得古色古香。不過，竹南鎮民發現，約六十公尺長路面被挖開剷平，遭民眾批評浪費公帑，認為鎮公所鋪設馬路時應有完善規劃。

路面凹凸不平 改鋪設柏油

竹南鎮長康世明指出，由於不少當地居民反映，加上里民大會時屢提及，原路面已凹凸不平，不少民眾騎車「犁田」，甚至行走也不慎被絆倒，希望鎮公所能改善；考量鎮民安全後，所以才會改為鋪設柏油路面。至於原路面經費，鎮公所建設課推估約五十萬。

原為紅磚青斗石 騎士常犁田

不少鎮民說，的確感受到原路面狀況不佳，凸顯當年公部門施政時未妥善考量後續維護問題，希望未來鎮公所要規劃完整。也有鎮民說，中港慈裕宮歷史悠久，配上紅磚、青斗石路面更顯得古色古香，感嘆「老味道都沒了！」

挨批浪費公帑 鎮長指為安全

康世明表示，原路面約十二年前中港老街再造計畫時鋪設，可惜因車輛因素危及鎮民出入安危，鎮公所出於無奈，才會加緊鋪設。至於有人批評是選舉將至消化預算等言論，他仍強調，單純是考量交通安全，畢竟案例不少。

康世明說，原本當初鋪設地面時規劃為徒步區，奈何因時代變遷等因素，徒步區無法成功營造，且因原路面常因遊覽車行經，長久以來重壓才讓路面毀損，改鋪柏油應可改善路面經常下陷狀況。