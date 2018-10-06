〈北部〉湖口高中校舍耐震不足 爭取中央金援

2018-10-06

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣立湖口高中高中部校區新建案，二○一五年底經縣議會審議通過分年編列五億元預算，工程規劃已完成細部設計，但縣府礙於財政困難至今沒有動靜。

縣府表示，經辦理建築物鑑定，其中一棟校舍大樓評估結果耐震力不足，昨天行文向中央爭取補助老舊校舍異地重建。

縣府表示，湖口國中一九五五年創立，占地約四點八公頃，原設計四十五班的規模，一九九七年改制為湖口高中，為新竹縣第一所完全中學。

因就近入學、有直升優勢，較不受少子化影響，現有高中部十八班、國中班四十四班，師生合計逾兩千人。

高中部遷校案 補助仍無進展

由於校舍空間擁擠，地方極力爭取改善，縣府在二○一三年十一月邀集湖口高中研商該校高中部遷校案，經初步規劃，所需經費約七點三億元，分二期興建，第一期五億元，第二期二點三億元，預計將在王爺壟文中預定地興建三十班規模高中校舍、圖書館等，如工程順利，原訂今年八月完工啟用。

縣議會也早在二○一五年底即審議通過首期五億元預算並分年編列，工程並完成都市設計審議、細部設計等作業，經費到位即可發包動工。

但是，縣府礙於財政限制，轉向中央爭取補助，至今仍無進展。

校舍有安全疑慮 改建需1.1億

新竹縣府教育處與湖口高中表示，該校已經逾六十年歷史，近年來逐棟辦理校舍安全鑑定，今年鑑定的第三棟校舍，初步評估耐震力不足，有安全疑慮，建議拆除，預估改建約需一點一億元經費，縣府昨天行文教育部爭取補助在新校區重建。

新校區預定地位在中正路二段與達生路口，距離湖中很近，面積約四點二公頃，完工後高中部遷徙，國中部則留在原校地。