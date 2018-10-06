〈北部〉體罰學生成腦震盪 師解職永不錄用

2018-10-06

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市某國小一名男代課體育老師，被家長指控體罰小四男童導致腦震盪。家長憤怒說，這種老師還能待在校園嗎？校方表示，已將這名代課老師解職，永不錄用。

教育處︰校方將進行心理輔導

新竹市政府教育處表示，學校獲悉此事後啟動校安通報，並立即進行處置。經專案小組調查，確認是不當管教，並予以解職及永不錄用，由於此男師為臨時代課體育老師，不需經教評會審議，後續會由學校心理輔導，避免孩子留下陰影。

另3名學生被打巴掌或踹屁股

家長指控，四日下午體育課，因下雨改到室內上課，老師讓所有學生蹲馬步，可能因為小朋友上課調皮嬉鬧，被朝太陽穴揍了一拳。另有三名同班男學生，也被打巴掌或踹屁股。

代課體育老師道歉 辯稱為管教

家長指控說，孩子挨揍後痛得流淚，直到從安親班下課後看到父母才情緒崩潰大哭，詢問後得知是在校遭代課體育老師出拳重擊太陽穴，擔心會產生後遺症，趕緊帶到醫院急診，醫生診斷為腦震盪。

師揮拳重擊太陽穴 家長要提告

校方表示，接獲反映後，立即主動向家長道歉，也進行校安通報，這名男師雖也向家長道歉並說是因為小朋友調皮，為了孩子好才加以管教，但校園內絕對不容許暴力事件，校方對於管教方式不能認同，已將他停課處分，且不會再錄用，也會上網通報，提醒其他學校注意。

家長對於孩子遭受如此對待非常心疼，認為如果孩子不乖，罰站什麼的都還能接受，但是揮拳重擊太陽穴，實在讓人無法接受，明顯是不適任，將對施暴老師提告。