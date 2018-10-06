〈北部〉3大亮點 桃園眷村文化節今開跑

2018-10-06

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕眷村文化節開跑，體驗眷村生活風情！邁入第十八年的「桃園眷村文化節」，為期九天的活動今起開跑至十四日止，今年以「眷村大作『讚』」為主軸，系列活動包括眷村熱鬧踩街、一日眷村生活、眷村文化夜等。市府文化局表示，歡迎民眾揪團參加，體驗早年眷村生活的美好印記。

今踩街、聽老歌 明有一日村民體驗

市長鄭文燦表示，今年活動結合傳統、創新、社區及家庭，以「我村．我家」為主題，盼找回家的生活型態和過去眷村濃厚緊密的情感，展現眷村刻苦耐勞的精神。

三大亮點活動由中壢區自立社區舉辦的「眷村開跑！作讚啟動」打頭陣，今天上午九點至晚上九點，有熱鬧的社區踩街、經典老歌晚會；明天上午十點至下午五點，在龜山區憲光二村登場的「村民大作讚」，策畫一日村民體驗活動，讓民眾體驗早年眷村升旗、做早操的回憶；十四日晚上六點至八點卅分，將於龜山區軍史公園舉辦「莊敬自強群星大作讚」，邀請知名歌手殷正洋、葉蔻、許景淳等人演出。

八大眷村合作舉辦系列活動

文化局長邱莊秀美說，以往眷村文化節只在幾個地方舉辦活動，今年與中壢、大溪、八德、龜山、龍潭、楊梅區八大眷村合作舉辦系列活動，其中，龍潭區「回嗔作喜話孤軍」，展現雲南美食及文化特色。

此外，文化局也舉辦藝術家市集、「憲光昨日今時」專題特展、照片展、眷村開唱及蚊子電影院等，詳情可至臉書粉絲專頁「桃園眷村文化節」查詢。