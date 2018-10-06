〈北部〉《桃園》高壓電塔桿為鄰怕怕 70座年底開拆

2018-10-06

〔記者許倬勛／平鎮報導〕大溪松樹腳地區至平鎮獅子林地區有七十座高壓電塔桿，其中有多座緊鄰住宅區，讓周邊近萬住戶擔驚受怕，屢向民代、市府陳情，經多年斡旋，台電公司配合市府工務局電纜地下化工程，自二○一六年起分三階段施工，工務局表示，目前地下電纜已佈建完成，僅剩七十座電塔桿拆除作業，預計今年底執行、明年年中完工，總經費九億元。

橫跨大溪、平鎮18個里

台電為供應大溪松樹腳地區至平鎮獅子林地區用電，卅七年前建置七十座、高十五米的高壓電塔桿，延伸長度約六．五七公里，橫跨兩區共十八個里，不過，當時周邊多為農田，如今人口移入、住戶增加，平鎮區有三個社區、大溪區有一個社區與電塔桿比鄰而居，近萬住戶身心飽受低頻電磁波困擾。

近萬住戶擔驚受怕多年

平鎮區華隆社區居民說，每逢雨天或濕氣重之時，空氣電離子接觸電線發出的「滋滋」聲，總令人毛骨悚然，十幾年前就要求台電遷移並改為地下化，但因部分民眾意見未整合，加上土地有爭議而不斷延宕，如今終於看見曙光。平鎮區華安里社區居民無奈說「我家門前有電塔桿」，每天一開窗就見聳立鐵塔，上萬伏特的電壓線路離住家不到五公尺，十多年來活在害怕爆炸的陰影中。

由於居民屢屢陳情，台電原計畫拆除電塔桿後，埋設地下電纜管線銜接至平鎮區平東路，但因沿線有多處私地、無法取得土地使用同意書，導致進度停滯不前，經與工務局多次協調，於二○一六年初決定繞道沿台六六線施作，併行「平鎮區新華里高壓電桿地下化案」，工程分三階段執行。

電纜地下化 明年中完工

工務局表示，工程總經費九億元由台電全額負擔，第一階段為規劃設計管線道路，第二階段為管路埋設及提升人手孔佈纜作業，去年八月已完成前兩階段，僅剩第三階段的拆除作業，完工後將大幅改善沿線的居住品質，還給居民漂亮天際線。

市長鄭文燦表示，桃園升格以來推動「電纜地下化工程」與「天空纜線清整專案」，截至今年八月已移除電纜長度共四○八．八七公里，移除電桿約一一七○支，目前全市電纜地下化比率為四十三％，預計明年可達四十六．七％。