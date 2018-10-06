〈中部〉台中拚PM2.5再降25％ 林佳龍︰後年可達標

2018-10-06

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府空污防制積極，綠營市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿五日總質詢指出，紫爆天數減少、PM2.5改善已展現成果，但應力拚再進步，二○二二年PM2.5應再降廿五％，要求市長林佳龍簽署承諾書；林豪邁回應，二○二○年就可達標。

謝志忠表示，不少市民認為台中空品不佳，其實自二○一一年至二○一七年，PM2.5濃度已從每立方米卅四．七微克降至廿．二微克，紫爆天數也自一百一十二天降至廿四天，顯見環保局八十六項空污防制措施奏效，但國民黨立委卻搞政治操作，相當不負責任。

蔡雅玲、張玉嬿也說，越來越多市民的空污意識被喚起，但空污減量不應淪為口號，改善細懸浮微粒濃度，必須用科學方法明定目標。議員要求四年內PM2.5再降低廿五％，達到聯合國標準每立方米十五微克，並請市長簽署承諾書。

林佳龍除當場簽署並強調，市府將持續努力，有信心二○二○年達到聯合國的最高標準每立方米十五微克，未來針對中龍等鋼鐵業進行第三次排放標準加嚴，鍋爐燃油改燃氣、電動公車數量等都會加強，會結合中央共同努力提升空品。

環保局長白智榮說明，市府從固定、移動、逸散等三大污染源減量，其中企業燃油鍋爐汰換為天然氣，成效良好，已成全國空污防制策略之一；電力設施排放標準啟動第三次加嚴，預計年底公布實施，要求中火將污染物大降五成以上。