〈中部〉王惠美喊蓋捷運、輕軌 魏明谷譏「政策轉彎」

2018-10-06

〔記者陳冠備／彰化報導〕蓋捷運與輕軌，竟成為縣長選戰的爭議焦點！國民黨提名的彰化縣長參選人王惠美昨日舉辦首場政見發表會，喊出建立輕軌、捷運路網，但競選連任的民進黨參選人魏明谷陣營，卻質疑其政策「毫無新意」，而無黨籍參選人黃文玲也表示，應增加公車班次路線，甚至推出公車里程免費方案，才是較為務實的政策。

黃文玲︰免費公車里程較務實

王惠美表示，城市發展必須建設大眾運輸路網，彰化縣人口密度比台南、高雄都高，但公共運輸市佔率卻只有五％，沒任何捷運路線，導致青年北上就業，彰化人口下滑，因此她主張，增加彰化就業機會和人口成長，要從建設捷運及輕軌做起。

王惠美說，彰化大眾運輸系統鐵路、高鐵都集中東側，而重要產業園區卻落在西側，缺乏橫向大眾運輸聯繫服務，對此她主張，彰北捷運要趕快做，銜接台中捷運綠線連接高鐵台中站，形成「彰北一軸通」，彰南地區也應同步規劃興建捷運路網，連結東側鐵路運輸系統，建立「彰南一環達」路網。

反前瞻計劃的立委 選前變支持

針對王惠美的政見，魏明谷競選團隊發言人陳素月表示，王惠美所提的政見毫無新意，大多已在行政院的「前瞻基礎建設計畫」內，但擔任立委的王惠美原本反對前瞻計劃，現在又轉為支持，不知是否是選前「政策轉彎」？另外，目前前瞻計劃核定北彰捷運路網，從將台中捷運綠線延伸至彰化市，而魏明谷陣營也分別規劃了「彰化市環線」、「鹿港線」、「和美線」和「溪湖線」，南彰捷運路網則以高鐵彰化站及台鐵員林車站為核心，發展「員林—溪湖線」、「員林—溪州線」、「田中—芳苑線」和「鹿港—芳苑線」。

無黨籍參選人黃文玲表示，員林鐵路高架後車站周邊土地與商場開發都待解決，蓋捷運對彰化縣民習慣駕車與做公車而言，是否符合期待？應該先增加縣內公車班次路線，推出公車里程免費方案，務實地先將目前的問題解決。