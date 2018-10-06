〈中部〉大成商工爭議 全教總籲教部介入

2018-10-06

〔記者林曉雲、廖淑玲／綜合報導〕雲林縣私立大成商工再爆爭議，全國教師工會總聯合會和立委張廖萬堅昨天召開記者會，陪同「被離退職」的教師出面控訴，六人被「強制退休」，三人被「自願離職」，全校教師還領不到學術研究費，國教署卻只能作出「減招」處分，呼籲國教署要「硬起來」。

國教署︰限期改善 校方︰非逼退

國教署高中職組組長韓春樹回應說，涉被違法解聘的部分教師已提出申訴，並向私校諮詢會提出減班懲處案，停發學術加給部分，國教署要求學校在十月廿二日前改善，否則開罰。

大成商工校長賴信成表示，少子化潮流學校一定會面臨超額教師問題，當時與這些教師就約定簽立「辭職書」，針對超額老師，校方依規定進行人事瘦身，並無不當，在學學生人數劇減，收入不敷教師薪資支出，校方才依約請服務滿卅年以上教師退休，且給與優惠措施，而非惡意逼退。

全教總理事長張旭政表示，依據私立學校法第五十四條，國教署應即停止校長及有關人員職務，並指派適當人員暫代，使學校回復正常運作，且應立即回聘九位教師，但國教署卻只回應指，派任校長是董事會權責，尊重私校自主，不會指派代理校長。

張旭政指控，校方強迫九位教師離退職，其中八人是教評會委員，目的企圖重組教評會；學校還要求三十位教師預先簽下空白的「自願離職書」，今年已有三人被迫「自願離職」。