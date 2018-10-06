〈中部〉台塑斥資47億 要讓六輕煙囪不冒白煙

2018-10-06

〔記者詹士弘／雲林報導〕麥寮港獲得歐洲海港組織肯定，取得亞洲唯一一座綠色生態港埠認證；並將斥資四十七億元引進濕式靜電集塵設施，要讓六輕煙囪不冒白煙，降低灰塵的逸散；另為了降低船舶靠岸時燃燒柴油排放的硫化物，岸電系統也於昨天動工，預計明年六月就可以完工。

台塑化董事長陳寶郎指出，六輕麥寮港是國內唯一可供卅萬噸級油輪進出的深水港，每年進出的船舶高達兩千八百艘次，吞吐量達七千萬噸以上，在公部門輔導協助下，集團朝綠色、生態、永續等目標推動，為了達成理想，麥寮港進行許多空污防制措施，包含船舶使用低硫燃油、船舶進出港減速、港區管制老舊柴油車、導航標桿使用太陽能電力、港區照明全面汰換為LED燈等。

陳寶郎表示，六輕煙囪排放白煙雖是水蒸氣、沒有污染，但常被誤解在排放污染物，所以要把「視覺污染」消除掉，變成無煙，而台塑集團打算引進最新發展出的濕式靜電集塵器，除塵效果會提升到九十九．七％，十一根較小的煙囪要花廿七億元，另六根大煙囪要斥資廿億元，預計二○一九至二○二一年建置完成。

針對台塑企業將大筆投資環保設施，地方反應兩極，有人說「不冒煙，改冒毒氣」「無煙何用，重點是潛藏的污染」，有人則表示，「新港廠的煙囪更換後，真的沒冒煙了。」