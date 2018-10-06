〈中部〉竹崎親水公園木棧道 22處破損

2018-10-06

〔記者曾迺強／竹崎報導〕嘉義縣竹崎親水公園內沿牛稠溪南岸而建的二百公尺人行木棧板步道，補丁如「貼膏藥」般東一塊、西一塊，且有廿二處破損沒修復，遊客被迫棄步道而走馬路與車輛爭道，備受詬病；鄉公所觀光文化課長古月華說，已將步道修建納入前瞻基礎建設「水環境計畫」，與公園周邊景觀整體規劃，擬改用耐用的石頭步道，明年六月前施工改善。

納前瞻規劃 明年六月前施工改善

古月華說，步道從千禧吊橋旁延伸至千禧祥龍造景，是二○一四年縣府「台三明珠觀光發展計劃」設施之一，但有鄉親將機車騎上步道，木棧板不堪輾壓才會破損，四年來已花費十多萬元修補，已在破損處放三角錐警示，並無怠於維管。

鄉民李建鴻說，步道緊鄰牛稠溪行水區，還有觀景台一覽梅山鄉太平山、竹崎阿拔泉山等景致，卻因步道破損，讓人行走、賞景時還得擔心一腳踩空，遊興大減。

義仁吊橋木棧板破洞 換塑鋼棧板

另，竹崎鄉義仁吊橋是灣橋、義仁與義和等村民出入要道，長年供機車與人行，但橋面木棧板年久失修，破洞、翹起情況多。

代理鄉長郭良江說，公所日前籌措到經費，購買一百片嶄新且較耐用的塑鋼棧板及螺絲釘等材料，經義仁社區、灣橋北極殿志工協助，先汰換吊橋東北側損壞較嚴重的木棧板，恢復民眾行的安全。