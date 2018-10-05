〈南部〉《遭杯葛流會》南市議會閉幕 50墊付案未審查

2018-10-05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會第八次定期大會昨天閉幕，無黨籍議員蔡秋蘭兩度祭出清點人數杯葛下，台南市一○八年度地方總預算共八百六十餘億元，驚險順利完成三讀。不過，數十億元的前瞻計畫、育兒津貼等墊付案預算及法規案、人民請願案則來不及審查，便因第二度清點人數，未達半數而流會。

蔡秋蘭兩度祭出清點人數

議長賴美惠表示遺憾，民進黨團也召開記者會表示不滿及遺憾，痛批無黨籍議員為了一萬、二萬元的補助款「私利」，不符己意就杯葛預算審查，影響大台南未來發展，希望市民眼睛擦亮。

綠痛批為私利 蔡以調漲房屋稅反擊

蔡秋蘭則反擊說，非常時期採取非常手段，希望市民記取民進黨府會一家親調漲房屋稅的教訓，也沒補助老人健保費，市民哀鴻遍野，呼籲市民年底以選票教訓民進黨。

南市明年度總預算歲入、歲出原編列八百六十三億一千多萬元，昨天通過的總預算房屋稅歲入刪減六千萬元、財稅局歲出則小刪十萬餘元，刪減差額由市府自行調整。

總預算860餘億元驚險過關

市府表示，尚未三讀通過的墊付案共計五十案，包括高鐵台南沙崙站銜接南一五四線聯絡道工程等地方建設的前瞻計畫，以及未滿二歲兒童育兒津貼、中低收入老人生活津貼等社福預算墊付案，金額共四十八億餘元，其中中央補助款廿五億餘元、市配合款廿三億餘元。市府將請教議會及賴議長，尋求解決之道，絕不會讓地方建設停止。

市府：尋求解決之道 建設不會停止

昨天會議開議後不久，前天以市府補助地方活動經費不公，祭出清點人數杯葛的蔡秋蘭，昨天再以房屋稅調漲為由，兩度提出清點人數杯葛，第一次現場人數廿八人，過半數繼續開會；約不到半小時後，蔡二度提出清點人數，出席人數僅廿六人，未達過半數廿七席而流會。

昨天會議於十點四十八分共有廿九人出席，議長宣布開會，隨後林全忠、蔡育輝、蔡淑惠、蔡蘇秋金、蔡旺詮、蔡秋蘭、賴惠員等人也在十點前陸續完成簽到。直至會議結束時，共有四十六人簽到出席。