〈南部〉平安鹽祭鹽福袋 2萬3千個免費送

2018-10-05

〔記者楊金城／北門報導〕二○一八鯤鯓王平安鹽祭鹽福袋出爐，有雲嘉南濱海國家風景區管理處官方版和南鯤鯓代天府版的兩款鹽福袋，今年首度以「三王」吳府千歲為主題，背面則是慶祝井仔腳鹽田二百週年圖案，總計將送出二萬三千個鹽福袋，南鯤鯓廟另製作井仔腳二百年紀念版鹽福袋。

吳府千歲為主題 五府千歲加持

平安鹽祭今年是第十五年舉辦，每年官方版、南鯤鯓版鹽福袋的王爺造型和圖案都不一樣，內有平安符、海鹽，且因經過五府千歲加持、大法師祈福可保平安，許多遊客和信眾競相索取，因有收藏和紀念價值。

二○一八平安鹽祭剛好碰上北門井仔腳瓦盤鹽田二百週年，以「鹽業兩百，祈福三曲」為主軸，平安鹽祭分三部曲進行，十月十四日首部曲「齊平安」請鹽健走活動，二部曲十月廿七、廿八日平安鹽祭在南鯤鯓廟開幕登場，三部曲「返本還原（鹽）」將平安鹽送回井仔腳。

14日請鹽健走祈福 7日前報名

十四日請鹽健走祈福活動，從井仔腳鹽田走到南鯤鯓廟，全程七公里，七日前向雲管處網路報名，報名費四九九元，送官方版鹽福袋、南鯤鯓版井仔腳紀念版鹽福袋、紀念衣、牛仔帽、紀念方巾、鑰匙圈。

雲管處遊憩課長賴怡蓉說，十月廿七、廿八日鹽祭兩天計畫將送出一萬三千個雲嘉南版鹽福袋，只要現場秀出官方臉書打卡，每人免費獲贈兩個。南鯤鯓廟公關組長陳思妤說，鹽祭兩天辦免費「博杯」活動，只要一個聖筊就能獲贈一個南鯤鯓版鹽福袋，總計將送出一萬個。

雲嘉南官方版和南鯤鯓版鹽福袋今年以Ｑ版吳府千歲為構圖，前兩年主題是「大王」李府千歲、「二王」池府千歲，更早版本則是「王爺」造型，背面有黑面琵鷺、水晶教堂、虱目魚、黑腹燕鷗、鹽田等北門特色不同主題圖案。