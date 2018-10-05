〈南部〉蔡復進挺陳其邁 固守農業票源

2018-10-05

〔記者黃佳琳、葛祐豪／高雄報導〕高雄市農會理事長蕭漢俊表態挺國民黨高雄市長參選人韓國瑜，為市長選戰投下一枚震撼彈，民進黨市長參選人陳其邁昨下午回防高雄農業重鎮旗美區成立後援會，更找來「最接農民地氣」的高市副市長蔡復進力挺，全力回防農民選票。

陳旗山區後援會成立 蔡出席

陳其邁昨天下午在旗山區成立後援會時，蔡復進雖然沒有站上舞台，但仍坐在來賓席的第一排為陳其邁聲援、背書，許多農民朋友參加活動前，還特地先和蔡復進打招呼，人氣不輸陳其邁。

蔡復進在高雄縣市合併前，擔任縣長楊秋興的農業局長，縣市合併後，在市長陳菊的力邀下，重出江湖擔任高市農業局長。他在任期間，除了打造高雄型農為青農行銷找出路，更靈活運用運銷策略，提高農產價格，在基層農民心中頗具聲望，後來更獲重用，升任高雄市副市長。

對於蕭漢俊表態挺國民黨高雄市長參選人韓國瑜，還揚言「誰來講都沒有用」，陳其邁表示，花媽主政高雄時，在農會、漁會及水利會打下良好的互動基礎，他未來仍會持續努力，為高雄的農、漁民朋友找到更多更好的出路。

高雄地區農會理事長 支持陳

高雄地區農會（原高雄市農會）理事長李清讚說，國民黨在高雄執政時期，對農民漠不關心，民進黨謝長廷、陳菊擔任市長時，支持農業政策，因此他全力支持陳其邁。

李清讚於四年前九合一大選時，曾擔任陳菊高雄後援會總會長，此次他也擔任陳其邁的農漁水利會後援會會長。李清讚強調，九月二十九日後援會成立那天，高雄市有二十八區農會、水利會公開力挺陳其邁。高雄地區農會目前有會員一萬多人，贊助會員則高達十多萬人。

市農會理事長相挺 韓︰ 心存感恩

另方面，高雄市農會理事長蕭漢俊，昨天則公開支持韓國瑜。他表示，韓國瑜擔任北農總經理時，未發生過蔬菜、水果滯銷，高雄市農會決定站出來，一起支持賣菜郎韓國瑜。韓國瑜表示，在沒人沒錢的情況下，高雄市農會系統的支持，他心存感恩，並說：「未來我能當上高雄市長，也一定會照顧農漁民！」