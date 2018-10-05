〈南部〉台東發重陽禮金 綠島最高3500元

2018-10-05

〔記者王秀亭／台東報導〕重陽節將至，台東縣各鄉鎮市公所今天起發放重陽禮金，除蘭嶼鄉外，各鄉鎮市公所皆在縣府社會處五百元的禮金基礎下，分別加碼三百至五百元，又以綠島鄉加碼三千元為全縣之冠，其次是長濱鄉的一千元。

公所今起發放 逾3萬5千人合格

台東縣政府社會處表示，縣內老年人口近年皆呈成長趨勢，今年符合禮金發放資格的縣民計有三萬五千四百三十九人，較去年增加兩千七百四十二人，其中台東市就佔了四十四%，有一萬五千六百七十二人，今天起至十一月一日發放，年滿百歲的長輩發放五千元敬老禮金及禮品，今年百歲以上人瑞有三十七人，其中十三人今年滿一百歲，最高齡一○八歲有兩人，為黃美緒、潘聯合。

縣府發500元 僅蘭嶼未再加碼

各鄉鎮市公所也同步配合禮金發送，甚至加碼禮金，並舉辦重陽敬老活動，綠島鄉加碼三千元，是全縣最多，綠島鄉民表示，印象中重陽禮金長期以來都是加碼三千元，長輩們早習以為常，可說是日常生活中的「小確幸」。

長濱鄉則加碼一千元，九十歲以上則為三千元，鄉長潘淑芳說，鄉內老年人口比例高，全鄉六十五歲以上長輩有一千七百一十六人，九十歲以上就有六十五人，加碼重陽禮金是鄉公所對長輩的心意，因而多年來都維持常態；卑南鄉則加碼五百元，九十歲以上長輩為一千元，老年人口數為各鄉鎮市之冠的台東市加碼三百元，其他鄉鎮市公所分別加碼三百、五百元不等，蘭嶼鄉則是唯一未加碼，僅發放縣府的五百元。

雖然各鄉鎮市發放金額略有不同，長輩們的領取率皆超過九十%，甚至高達九十九%，為讓長輩們都能如期領取，台東市公所今年首次辦理存匯撥帳，使用此一方式領取的人數有三千七百二十四人。