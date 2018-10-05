〈南部〉高雄跨局處食安聯合稽查 三成未落實管理

2018-10-05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市有九十七家販售五十八種食安風險化學物質原料業者，市府環保局加強源頭管理，推動跨局處食安聯合稽查，第一波二十家查出六家業者違規，高達三成未落實管理；環保局表示，經查販售、添加無食品添加物許可原料或不符規定化學物質，依法最重可罰二億元，勒令停業並移送法辦。

要求業者落實四要管理

環保局為保障食品安全，針對五十八種食安風險化學物質，如常見小蘇打、檸檬酸等物質，列為優先清查對象，要求業者落實貯存分區、標示明確、用途告知、流向紀錄的四要管理。

環保局完成九十七家化工原料業者輔導訪查，發現有業者未落實四要管理，更有少數工業用途未於包裝上明確標示「禁止用於食品」情況，近來推動跨局處食安聯合稽查，針對食安風險化學物質氫氧化鈉稽查二十家化工原料業者。

六家不合格業者 已完成改善

環保局查出一家業者未落實化學物質四要管理，四家業者未於食品藥物業者登錄平台登錄及申報資料，一家未落實食品添加物專區、專人、專冊的三專管理，經責令限期改正後，均已完成改善。

添加未經許可原料 最高罰2億

局長蔡孟裕提醒民眾，如欲購買食品添加物，應確認該物質是否經衛福部查驗登記核可，並取得許可證字號如「衛署添製字第000000號」，才能確保食品安全。

蔡孟裕指出，市府透過跨局處聯合稽查與輔導，避免業者管理不善，造成下游誤用或濫用化學物質的食安風險，經查獲摻偽、假冒、添加未經許可添加物，可依食安法開罰六萬至二億元，勒令停業並沒入非法利得，涉及刑責則移請地檢署偵辦。