〈台北都會〉免綁信用卡 首張悠遊金融卡上市

2018-10-05

〔記者黃建豪／台北報導〕悠遊卡公司與瑞興銀行昨發行全台首張「悠遊金融卡」，以不綁定信用卡就能使用行動支付為誘因，鎖定未滿二十歲、未持有信用卡的年輕、學生族群，且推廣期間可享回饋金、加油金、商品卡等回饋。悠遊卡董事長林向愷指出，未來這類悠遊卡連結金融帳戶，還會跨足郵局、農、漁會等機構。

鎖定學生族 小額支付可用

現今大多行動支付，得綁定信用卡使用，為此，悠遊卡公司與瑞興銀行昨召開記者會，宣布悠遊金融卡的特色為自動加值，僅連結金融帳戶，可用於搭乘大眾交通工具和小額支付（超商、合作店家等十三萬個支付點），在卡片餘額不足時，每次自動從銀行帳戶中加值五百元，但在台北捷運、公車、台鐵、停車場等非連線設備無法自動加值，須透過捷運加值機或全家超商的FamiPort自動加值。

悠遊卡公司表示，對未滿二十歲的學生、年輕人或未持有信用卡的族群來說，悠遊金融卡除了可用於小額消費時自動加值，消費者還可透過悠遊卡Easy Wallet APP掌握每日每筆消費金額與用途，是最節省時間的理財工具。

瑞興銀行指出，瑞興銀行悠遊金融卡不是信用卡，使用便利之外，更鼓勵民眾「量入為出」，而卡面設計選用國寶畫家郭雪湖的著名畫作《南街殷賑》，描繪台北大稻埕昔日風華時代的繁榮街景。

瑞興銀行也表示，該卡十月四日上市後，新客戶申辦瑞興銀行悠遊金融卡（存款金額達一千元以上），或老客戶將原有金融卡更換為悠遊金融卡，可享兩百元回饋金；今年底自動加值成功，每月可享十五％現金回饋，每月最多回饋一百元。