〈台北都會〉《選前利多》北市33處捷運站周邊 容積獎勵最高30%

2018-10-05

〔記者鍾泓良／台北報導〕柯市府再度選前大放送！台北市副市長林欽榮昨對外宣布，台北市三十三處捷運站周邊，可享十％至卅％容積獎勵，開發單位可自由搭配都更、容積移轉、大眾運輸導向都市發展專案容獎等增額容積，但總容積不得超過法定容積兩倍。

林欽榮昨於大眾運輸導向都市發展（TOD）戰略論壇再拋牛肉，宣布年底前將推動第一階段的卅三場站，包括南港、台北車站、忠孝復興、士林等，合計計畫街廓面積約四五一．四○公頃。

林欽榮說，未來捷運環狀線完成，台北捷運全線將增為一一七站，十九處交會場站及七處樞紐轉運站，在開發空間有限下，應賦予捷運周邊更多容積開發，引用「台北市土管自治條例」第八十之四條規定，大眾運輸系統車站半徑五百公尺內，其容積率可提高。

林欽榮表示，可放寬容積的捷運站周邊分為第一級及第二級，再分類為捷運站出入口一百五十公尺內的「核心區」及三百公尺內的「一般區」，賦予十％至卅％容獎，若以第三種商業區五六○％容積率計算，至少可以多五十六％到一六八％的容積。

50％回饋給市府 做公共設施

林欽榮補充，被劃入計畫區域的開發案，仍可享有都更、容積移轉等增額容積，但受到總額容積不得超過法定容積兩倍限制；此外，TOD容獎中的五十％須回饋給市府，作為補足地區缺乏的公共設施，如區民活動中心、托嬰、托老及公宅等。

目標年底前完成都市計畫劃定

林欽榮受訪表示，第一階段先公布卅三個場站，內政部未來核定捷運東環段後，也會再增加，預估將會到達四十個場站。至於能否在年底前完成都市計畫劃定，林說，年底是市府目標，市府就是步步前進。而是否擔心部分民眾沒有被劃入區域而反彈，林說，「有來反彈更好！不然我們劃別人都不覺得重要，那表示沒有用。」

至於被認為是選前端牛肉，林欽榮說，市府規劃TOD計畫長達一年，更是過去法律所准許的增額容積，並非選前才突然跑出來，「如果是屬於突然臨時想的，那就是牛肉，那不好！」