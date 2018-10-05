〈台北都會〉重返台灣 新板希爾頓酒店開幕

2018-10-05

〔記者賴筱桐／新北報導〕暌違十五年之久、國際連鎖品牌的「希爾頓酒店」重返台灣市場，「台北新板希爾頓酒店」昨天在新北市新板特區開幕，緊鄰板橋車站，有近一千坪的獨棟宴會樓，並打造大台北最高頂樓的無邊際游泳池，象徵新北市觀光產業與國際接軌。

投資興建的宏國關係事業副董事長林鴻道指出，宏國集團十五年前與希爾頓飯店結束合作關係，當時並非雙方合作出問題，希爾頓飯店在四十年前曾是台北市最高的大樓，但隨著時代變遷，硬體設備老舊、新的飯店競爭激烈，台北市希爾頓飯店受限原有的格局不易更改，在「五星級的支出、四星級的收入」苦撐下，只得暫時撤出台灣，時隔十五年，宏國集團與希爾頓再度合作。

「終於等到你們了！」朱立倫表示，希爾頓酒店回歸台灣市場並選擇進駐新板特區，就是看見新北市的城市競爭力，他期許「不能只有一家」，市府將持續透過公有土地招商、引進民間投資，創造更多就業機會。

市府經濟發展局長張峯源表示，「台北新板希爾頓酒店」由大盟開發股份有限公司（宏國關係事業）投資興建，公有地以設定地上權方式，特許期間五十年，總投資額約八十億元，引進品牌包括希爾頓酒店、板橋凱撒大飯店及趣淘漫旅，總計提供一一三七間客房，其中「台北新板希爾頓酒店」有四百間客房，並配置近百坪、含四個臥房的總統套房，頂樓設計橫跨七層樓的巨型天燈意象。