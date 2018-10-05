〈台北都會〉蘇貞昌：我自己來做會更好

2018-10-05

〔記者翁聿煌、李雅雯、蘇芳禾／綜合報導〕針對國民黨新北市長參選人侯友宜前天表示，如果民進黨新北市長參選人蘇貞昌提出好的政見，真的可以做得更周延，他（侯）當選後會採用；蘇貞昌昨天回嗆說，「那我自己來做不是更好」，繼續批評侯友宜抄襲跟模仿。

蘇貞昌昨天上午到永和區六和市場掃街，獲得熱情歡迎，他表示，擔任縣長時蓋了雙和醫院並解決中和、永和淹水問題，他會做事又有效率，一定會讓新北更新、更好，他也沿途宣傳老人假牙補助、新北垃圾袋降價及親子體驗博物館等政見。

新北市玻璃及金屬門窗業後援會昨晚成立，業者感嘆近幾年景氣很差，蘇貞昌笑著回說，這幾年讓你們休息夠了，「我上任後各位就要開始忙了」，強調當選後會讓新北產業繁榮。

另外，新北市九位民進黨籍立委昨天召開記者會，宣布從十月五日起，在各自負責區域的人潮聚集處向市民道早安並進行臉書直播；立委高志鵬、蘇巧慧表示，九位黨籍立委加上市議員沈發惠共十位督導，將與三十六位市議員參選人在全市五十處重要街口、橋頭，號召市民參與「會做事」連線，用直播器材做成九宮格的分割畫面，一起秀在蘇貞昌的網頁上，網友只要留言tag好友，就可獲贈「會做事」徽章一枚，號召市民一起衝衝衝，為新北加油。

  • 民進黨新北市長參選人蘇貞昌出席新北市玻璃及金屬門窗業後援會成立大會。（記者李雅雯攝）

    民進黨新北市長參選人蘇貞昌出席新北市玻璃及金屬門窗業後援會成立大會。（記者李雅雯攝）

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