〈台北都會〉蘇貞昌：我自己來做會更好

2018-10-05

〔記者翁聿煌、李雅雯、蘇芳禾／綜合報導〕針對國民黨新北市長參選人侯友宜前天表示，如果民進黨新北市長參選人蘇貞昌提出好的政見，真的可以做得更周延，他（侯）當選後會採用；蘇貞昌昨天回嗆說，「那我自己來做不是更好」，繼續批評侯友宜抄襲跟模仿。

蘇貞昌昨天上午到永和區六和市場掃街，獲得熱情歡迎，他表示，擔任縣長時蓋了雙和醫院並解決中和、永和淹水問題，他會做事又有效率，一定會讓新北更新、更好，他也沿途宣傳老人假牙補助、新北垃圾袋降價及親子體驗博物館等政見。

新北市玻璃及金屬門窗業後援會昨晚成立，業者感嘆近幾年景氣很差，蘇貞昌笑著回說，這幾年讓你們休息夠了，「我上任後各位就要開始忙了」，強調當選後會讓新北產業繁榮。

另外，新北市九位民進黨籍立委昨天召開記者會，宣布從十月五日起，在各自負責區域的人潮聚集處向市民道早安並進行臉書直播；立委高志鵬、蘇巧慧表示，九位黨籍立委加上市議員沈發惠共十位督導，將與三十六位市議員參選人在全市五十處重要街口、橋頭，號召市民參與「會做事」連線，用直播器材做成九宮格的分割畫面，一起秀在蘇貞昌的網頁上，網友只要留言tag好友，就可獲贈「會做事」徽章一枚，號召市民一起衝衝衝，為新北加油。