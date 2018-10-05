〈台北都會〉「透水瀝青」抗積水 新北橋梁、快速道先鋪

2018-10-05

〔記者賴筱桐／新北報導〕氣候異常，瞬間強降雨常造成路面積水，新北市政府引進「透水瀝青」刨鋪路面，強化抗滑、抗霧及排水能力，去年在新店區祥和路試辦，民眾反應良好，今年擴大運用到華翠大橋路面改善工程，預計明天（六日）開放通行，明年也將在新北市環河快速道路施作。市府工務局表示，「透水瀝青」成本較高，且材料取得不易，將優先推廣於主要橋梁或快速道路，提高行車安全。

車行水花減少 駕駛不再霧茫茫

工務局長朱惕之表示，近年強降雨頻繁，許多地方的道路排水設施不良，造成積、淹水，為改善道路排水能力，新北市二○一七年起引進「透水瀝青」工法，幫助柏油路在第一時間快速稀釋積水，減少車行濺起的水花，駕駛人不再霧茫茫。此外，為確保路面刨鋪後符合排水、抗滑效果，完工後工程人員會以水車灑水及運用儀器測試，通過後才開放車輛通行。

環快全線及新北大橋 明年鋪設

養護工程處橋梁隧道科科長黃裕智表示，「透水瀝青」適用於車輛高速行駛路段，防止水花四濺及抗滑效果較明顯，一般市區道路感受沒那麼強烈，「透水瀝青」成本約為一般瀝青的一‧三倍，但目前坊間工廠較少生產，材料取得不易，若用於市區道路，管線單位開挖時很難找到相同原料刨鋪，因此現階段優先選擇在主要橋梁或快速道路施作，預計明年推廣至新北環快全路段，包括新北大橋。

以去年施工的新店區祥和路為例，該路段為高架快速道路，每逢雨季及豪大雨排水速度較慢容易積水，鋪設「透水瀝青」後，大幅提升透水性及抗滑能力，施作長度三公里。

華翠大橋也運用 明天完工通行

華翠大橋橋齡十六年，是新北市板橋區往返台北市的四大重要橋梁之一，每日通行車輛眾多，施工團隊除定期檢修，華翠大橋近來實施養護工程，將「透水瀝青」工法運用在路面改善，預計明天完工，全面開放通行。