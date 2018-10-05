〈北部〉花蓮逾80件賄選情資 2件列偵字案

2018-10-05

〔記者王錦義／花蓮報導〕距離年底選舉還有五十一天，花蓮地檢署已收到八十多件疑似賄選檢舉案件，其中有二件偵字案遭調查的包括鄉長及鎮民代表候選人，檢警調昨舉行「冰來將擋、齊心反賄」記者會，請來布袋戲演出反對暴力、金錢介入賄選情節，呼籲勇於檢舉賄選拿獎金。

鄉長及鎮代選將 送高價禮盒

檢察長黃和村說，至今已經接獲八十多件選舉賄選情資，已經分他字案調查，經查察過濾，已有二件進入偵字案，分別是鄉長及鎮民代表候選人，都是送高價禮盒；而目前賄選花招包括贈送高價禮品、招待旅遊、餐會等方式，但無涉及現金買票，檢方會繼續查辦，淨化選風。

本屆選舉 已發380萬檢舉獎金

「向賄選說不，檢舉獎金最高五百萬」，黃和村說，花蓮地檢署過去十多年來，已累積發出四千六百萬元的檢舉獎金，二○一四年的地方選舉，至今也已發出三百八十萬元獎金，檢舉議員候選人涉賄二百萬元，村里長、代表五十萬元，若能檢舉縣市長層級，可獲得最高五百萬元獎金。

花蓮地檢署邀請東海岸文教基金會及西田社傳統劇場，以布袋戲偶表演「關公」及「包公」賄選野台戲，希望民眾踴躍拒絕「關說」「包工程」文化，遇到有人送錢、送禮賄選，記得拍照蒐證，再撥打反賄選檢專線檢舉，檢方強調，這麼多年來從無檢舉人曝光，資料絕對保密，民眾可放心檢舉賄選。

包括法務部保護司長羅榮乾、花蓮高分檢察長張清雲、花蓮地檢署檢察長黃和村、花蓮縣政府副縣長張垂龍等人都出席宣誓反賄選破冰儀式，眾人用木槌擊破「賄選」、「暴力」的冰塊，呼籲檢舉人撥打反賄選檢專線0800024099。