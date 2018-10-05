〈北部〉農舍臨界臨路規範 陳金德：監委認同應廢止

2018-10-05

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕監察院發布監委仉桂美、李月德調查報告，點名宜蘭縣政府農舍發照浮濫，要求檢討，代理縣長陳金德認為，報告明白指出，農委會興建農舍經營計畫書規定逾越法律授權，應該廢止，這點與縣府立場相符，讓他沉冤得雪，並指這是國民黨執政時期制定，真正欺負農民的是當年農委會主委陳保基。

監委調查報告指出，宜蘭縣農舍發照浮濫，凸顯縣府執行農舍政策，已偏離農業發展條例賦予「無自用農舍」的「農民」興建農舍權利初衷，應予檢討改進，農委會亦應會同內政部詳究原因，依法積極導正。

監委調查報告 指逾越法律授權

陳金德昨天說，監委認同農委會興建農舍經營計畫書所載農舍應「臨界、臨路」興建規定，內容涉及人民權利的限制，逾越法律授權，不應規定在興建農舍經營計畫書，他接任代理縣長後一直在凸顯問題，卻遭外界抹黑，監院報告讓他沉冤得以昭雪。

政策制定 是在國民黨執政時期

陳金德強調，相關政策是國民黨執政時期制定，真正欺負農民的是當年農委會主委陳保基。陳金德呼籲，農委會要依照監察院調查意見，註銷興建農舍經營計畫書所載農舍興建應「臨界、臨路」規定，會商內政部、法務部，重新訂定新的標準，審慎考慮實質農地農用情形，不宜再訂定苛刻規定，再者，蓋房子是內政部的專業，此案該由內政部主導，農委會只是會商單位。

陳金德說，他上任後公告的農舍申請審查辦法，是行政規則，遵循農委會行政指導，但人民有權拒絕，行政指導無強制力，真正癥結出自於農委會規定逾越法律授權，他誠懇呼籲，時機已到，農委會必須勇於面對改進。