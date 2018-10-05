〈北部〉竹市香山天后宮 周邊景觀動工改善

2018-10-05

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市百年歷史建築香山天后宮，是香山地區重要信仰中心，市府編列經費改善周邊景觀，工程昨天開工，將重鋪石板鋪面、將電桿地下化，並連結廟埕廣場、海堤、港口意象，希望打造成為人文、宗教觀光景點，預計明年一月完工。

新竹市文化局表示，創建於一八二五年的香山天后宮，供奉主神媽祖，面朝大海，護佑出海人， 市府編列一千七百卅七萬元，將用石板重新鋪設廟埕廣場，呼應古色古香的香山天后宮，周邊電桿也要地下化，讓視線不受阻隔。

新竹市長林智堅說，香山天后宮二○○四年三月登錄為歷史建築，一八二五年即清光緒二年由武秀才、林秀春及蔡福財等人倡議修建，日治時期大正十一年（一九二二年）再次修建，採二進三間閩南式廟宇格局，正門兩側為抱鼓石。雖無華麗雕刻及外在剪黏泥塑，卻具地方建築色彩，見證香山的發展，是在地重要文化資產。

此外，台鐵新莊車站緊鄰新竹市關新路生活圈，且鄰近科學園區，不少竹科人利用新莊車站轉搭高鐵，每天有三千人次進出，假日達三千五百人次。

但全長兩百一十六公尺的站前人行步道破損及動線不良，路面並會積水，市府昨天動工改善 ，鋪磚材料將改為彩色高壓透水磚，讓人行環境更明亮繽紛， 預計十二月底完工。