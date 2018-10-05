〈北部〉扯上信仰 徐定禎控徐耀昌抹黑

2018-10-05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長參選人頭份市長徐定禎，認為對手國民黨籍縣長徐耀昌團隊，在社群媒體涉嫌抹黑，狀告徐耀昌等七人；徐耀昌競選總部則回應徐定禎是「做賊喊抓賊！」

徐耀昌陣營 反擊做賊喊抓賊

徐定禎昨天由競選總部總幹事苗栗市長邱炳坤及律師黃盈順等人陪同，到苗栗地檢署按鈴控告徐耀昌及苗栗縣政府勞青處副處長涂榮輝及徐耀昌競選團隊秘書簡國榮等七人；他說，徐耀昌團隊多次在臉書、LINE，甚至召開記者會，涉嫌傳播不實、攻訐圖文，有違反公職人員選舉罷免法之虞。

徐定禎舉證，涂榮輝等人在社群媒體分享「一言不合就發誓 連信仰都能變」、「選前突然信媽祖」、「徐定禎手持十字架的照片」等圖文，涉嫌抹黑扭曲他的形象，誘導選民誤認他信仰不堅、發誓不實在、欺騙神明及選民，意圖使他不當選，損害他的名譽，並妨害苗栗縣長選舉的公正性。

「拿宗教做文章很不道德！」徐定禎說，他對不同信仰皆抱持崇敬態度，他並未受洗，尊重太太楊士儀基督教信仰，假日會陪伴到教會參加活動，而向神明立誓，要讓鄉親明白他用人唯才、若當選絕不收受人事紅包的信念，何來欺騙之說？

徐耀昌競選總部回應，徐定禎被質疑是抹黑廣告的始作俑者，如今卻「做賊喊抓賊！」徐定禎參選以來，多次表達「綠色執政、優質保障」，現在看到綠營中央執政民調直直落，就把原本高舉的綠旗換成藍旗，這不是欺騙選民，是什麼？

徐耀昌競選總部指出，徐定禎個人臉書簡介，還可以看到曾在頭份家庭教會工作，如今卻又說只是陪太太上教會，一名信仰不堅定、隨便亂發誓，並且把向關聖帝君發誓，張冠李戴成媽祖廟的畫面，如何取信於民？政治人物必須經過檢驗，並可接受公評。