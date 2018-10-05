〈北部〉竹縣新埔柿餅飄香 週日健走嚐鮮

2018-10-05

〔記者黃美珠／新埔報導〕今年柿子盛產，新竹縣名產新埔柿餅提早開工製作，新埔柿餅節十三、十四日舉行，本週日（七日）將號召千人健走柿餅之鄉，為活動暖場，一同體驗削柿子、了解柿餅製作方法和流程，認識這項在地農特產業文化，也用舌尖品嘗當季最新鮮、最「著時」的柿餅好滋味。

體驗削柿子、看柿餅製作流程

新埔鎮農會總幹事曾庭熙說，全台最大的柿餅加工產業專區就在新埔鎮旱坑里，十三家加工業者每年將約兩百萬台斤的柿子，做成七十萬台斤的柿餅，創造至少一億元產值。

曾庭熙說，今年春雨和梅雨都不來，柿子大產，柿餅專區提早開工做柿餅，預料銷售期會比往年長。為促進產銷暢通，本週日（七日）將號召千人當天清晨從新埔藝文廣場集合出發健行，路線經鎮公所行政大樓穿過和平街轉入旱坑路，到金漢柿餅教育園區一起體驗削柿子、參觀柿子生態。

回程則沿原路折返，轉忠孝路經上樟樹林，穿過成功路，順著大水巷回到中正路老街後，返抵出發點，全程約五﹒六公里。

沿途除可造訪十三家柿餅加工業者，還會經過柿染工坊、水石創意園區有機書店、新埔百年傳統市場等，對新埔三街六巷九宗祠感興趣的人可深度走訪老街。如果來不及報名，活動當天也歡迎一起來健行。

13、14日柿餅節登場 將發表新品

十三、十四日柿餅節登場，則有與柿餅相關的趣味活動，另推出柿染服裝走秀會，並安排柿餅相關產品如柿麵包、柿雪Q餅、柿冰淇淋等新品發表。

新埔鎮金漢柿餅教育園區主人劉興武說，柿子除了中吃也中看，成熟的顏色變化依序是綠、黃、橘、紅，因此十月後柿子園五彩繽紛，賞柿期可到隔年一月。

此外，柿子開花結果後，花萼不會萎凋，慢慢變成柿蒂的一部分，形成一個蒂頭有四瓣花萼，因此有「花開並蒂」的說法，表示好事成雙。轉成蒂頭的四個花萼象徵四時、四方、加上果柄就是「五行」，有「生生不息」意味。