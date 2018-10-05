〈北部〉前瞻補助 苗縣卓蘭景山150戶將有自來水

2018-10-05

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮景山里五至九鄰一百五十戶居民，雖鄰近鯉魚潭水庫與台灣自來水公司卓蘭淨水場，但長期卻無自來水可用，卓蘭鎮公所獲前瞻計畫補助四千萬元，進行自來水管延管工程，昨天動土，預定明年七月完工；居民開心地說，終於擺脫「二等公民」的感受。

卓蘭鎮長詹坤金指出，山區自來水普及率不高，不少居民採汲山泉水或鑿井取地下水使用，用水安全衛生難免有疑慮，且地下水源供應較不穩定，尤其卓蘭鎮位於鯉魚潭水庫周邊，鎮內更有台水淨水場，不少居民卻無自來水可用，更顯諷刺；經鎮公所積極爭取，「很開心終於有好結果。」

鎮公所提報「卓蘭鎮景山里五至九鄰無自來水地區延管工程」，獲前瞻計畫四千萬元經費補助，將利用卓蘭淨水場所使用的水井，經過淨化後，再透過七千七百六十七公尺的延伸管線，供水到一百五十戶的里民住家。

台水董事長郭俊銘指出，因景山里地勢高，台水不惜成本耗費巨資興建配水池、加壓站等長期加壓供水，耗費巨資都是為改善當地民眾用水問題。

當地里民表示，他們長期使用山泉水，雖可透過煮沸消毒殺菌，但常有白色殘渣，可能是水中鈣含量偏高，居民也擔心長期使用是否對健康造成影響，都期盼有自來水可使用，如今盼得，終於擺脫「二等公民」的感受。