〈北部〉苗縣總預算恐25年未刪 民進黨議員退席抗議

2018-10-05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府明年度總預算案昨天送縣議會一讀，雖民進黨籍縣議員持牌發言訴求「拒絕黑箱、逐條審查」並要求主席、代理議長陳明朝當場裁示，但未獲正面回應，加上苗栗縣議會議員席次藍大於綠，最後，總預算案在陳光軒等民進黨籍議員退席抗議下，一讀通過。

總預算案 縣議會一讀通過

苗栗縣是民進黨尚未執政過的縣市，縣議員席次也是藍大於綠，三十八席中民進黨只佔六席。在「府會一家親」的情形下，有議員預測苗縣總預算到三讀也是照案通過。

要求逐條審查 未獲正面回應

陳光軒認為，明年度總預算若依舊是「分組審查」，恐怕連續廿五年、四分之一個世紀分文未刪，遂在議場拿出「拒絕黑箱、逐條審查」的字牌，希望議員們能「認真本於職責，做好工作！」並請主席、代理議長陳明朝當場裁示進行「逐條審查」表決。

陳光軒的「認真」說，引發其他縣議員不滿，陸續發言、引發論戰。禹耀東強調，不要為刪而刪；胡忠勇說，「不是只有你（陳光軒）認真，其他人都不認真」；山地原住民議員黃月娥也指，能對原民有幫助的預算，越多越好，為何一定要刪？

縣議員劉順松、羅貴星也發言力挺同黨同志陳光軒，點出近幾年，預算規模雖緊縮，但尚有預算項目有檢討空間。

明年歲入編列增加逾億元

陳明朝裁示，一讀會僅為議案宣讀，二讀會才是實質討論，請陳光軒於二讀會時，提出意見，再透過大會表決。陳光軒眼見未獲正面回應，與羅貴星、陳春暖、劉順松、詹運喜退席抗議。

縣府主計處長陳榮貴表示，縣府明年度總預算，歲入編列一九一億七四九二萬四千元，歲出編列一八九億四四九二萬四千元，雖歲入部分，較上個年度的一九○億五五八○萬二千元，增加一億一九一二萬二千元，但主要是中央一般性及計畫型補助收入增加所致。