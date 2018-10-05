〈北部〉《桃園》嘉惠1.9萬娃 「4歲中班免學費」即起申請

2018-10-05

〔記者陳昀／桃園報導〕市府教育局今年八月一日起開辦「四歲中班免學費」，公幼免費、私幼每學期補助一萬五千元，即日起至十月十五日開放由幼兒園代為向教育局申請，十月十五日以後就讀的幼兒則可順延一個月。教育局表示，請家長注意幼兒是否符合資格，預計有一萬九千名幼兒受惠。

至15日由幼兒園代為向教局申請

教育局指出，這學期起免學費就學補助從五歲向下延伸到四歲（中班），凡於申請期限截止前，設籍桃園市的四歲幼兒（二○一三年九月二日至二○一四年九月一日出生者），並就讀桃園市公、私立幼兒園者即符合資格，若幼兒在十月十五日以後才入園，也可於十一月十五日前補件申請。

公幼免費 私幼每學期補助1.5萬

教育局表示，幼兒園收費項目有學費、雜費、代辦費等費用，公立幼兒園直接不收學費，私立幼兒園的補助款則無項目限制，可由園方直接減收一萬五千元，或園方領到補助款後再轉撥退款給家長。

桃園市今年截至目前為止，已增加公共化幼兒園五十二班、一五一九個就學名額，並輔導私立幼兒園增班二千個名額，四歲幼兒就學率從七十五％提升到八十六％，教育局預估能持續成長，今年開辦的「四歲中班免學費」，估計有一萬九千名幼兒受惠。

另外，從這學年度起，教育局將五歲免學費補助、四歲就學補助、中低收入戶幼童就學補助、低收入戶托育津貼、原住民幼兒園就學補助及學前特殊教育補助等學前補助，統一於十月上旬收件審查，以簡化行政作業，有需求家長皆可洽各幼兒園代為辦理。