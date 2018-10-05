〈北部〉《桃園》中路一號社宅動土 後年底完工

2018-10-05

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區「中路一號」社會住宅昨舉行動土儀式，由內政部政務次長花敬群、市長鄭文燦共同主持；「中路一號」社宅位於司法園區旁，緊鄰國道二號南桃園交流道，交通位置便利，預計後年底完工，提供一六九戶住宅、七戶店舖及八戶辦公室單元，這也是桃園市十二處社宅基地中第八處動土的社宅。

首階12處社宅基地中第8處動土

鄭文燦表示，桃園市推動社宅政策，第一階段十二處基地共四千六百戶，連同「中路一號」已有八處基地動土。其中，位於中路地區的社宅有四處，預計於二○二一年底全部完工，可提供一一四九戶居住單元，目前以「中路二號」進度最快，預計明年底開放入住；第二階段已規劃楊梅、平鎮兩處基地，未來將以滾動式評估持續執行，並選擇機場捷運沿線、台鐵地下化通勤站周邊或各都市計畫整體開發區內土地興建，總計目前共有卅一處社宅基地、儲備基地，可提供約一萬兩千戶。

以7成一般戶、3成弱勢為原則

「中路一號」社宅一、二樓有十五間店舖及辦公室空間，部分停車空間也會開放附近居民租用或臨時使用，紓解鄰近地區停車問題，申請對象以「七成一般戶、三成弱勢」為原則，租金則參考周圍市價行情，提供一般戶市價八折，政策戶（經濟或社會弱勢）另由市府編列差額補貼至六折。

鄭文燦提到，市府在中路重劃區的四處社宅基地各具特色，二號社宅有一房、二房、三房等房型；三號也有店舖及辦公室；四號將納入公托中心、社區照顧關懷據點、市民活動中心、青年創業中心、幼兒園等設施，三號及四號預計今年底動工。此外，市府將持續引進商業設施、更新公園與水圳、增設足球場及網球場等運動設施，讓中路地區成為宜居的好地方。

鄭文燦也表示，「中路二號」社宅將是最先落成啟用的社宅，這個月就會公告申請資格條件及租金，承租期限以三年為期，原則可租兩期合計六年，樣品屋也將於十一日設置完畢；此外，市府將配合社宅推動相關配套政策，例如：與內政部營建署合作，提供一萬戶每月四千元租金補助，另提供約一千戶、每月四千元的單身青年租金補貼及一千六百戶的包租代管服務，讓民眾有更多元的選擇。