〈中部〉台中花博序曲 花都藝術季先暖場

2018-10-05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中花都藝術季十月到十二月舉行，配合即將到來的花博盛會，以「花博序曲」為主題，安排交響樂搭配沙畫等五十場展演，讓民眾享受藝術盛宴。

10月至12月 50場展演同歡

副市長張光瑤指出，台中將在十一月三日起舉辦花博，為讓花博遍地開花，花都藝術季將到台中各地展演，共安排五十場，讓山海屯城各區民眾分享。

文化局表示，花都藝術季開幕演出「聽．花開」序曲音樂會，廿七日晚上七點半在圓滿戶外劇場舉行，邀請國立台灣交響樂團結合華人首席沙畫大師莊明達與歌手韋禮安跨界演出，結合音樂、影像、動態沙畫藝術呈現花的美、四季的美、台中的美，免票入場。

十月則邀請六十五位六十五歲以上長者演出「花YOUNG六十五」、十一月唐美雲歌仔戲、十二月邀請國際知名的讀賣日本交響樂團搭配台灣傑出小提琴手林品任演出，另有台中傑出團隊妙璇舞蹈團、台中室內合唱團、微笑唸歌團、瓊瑢舞蹈團、泰雅原舞工坊、台灣青年管樂團、創造焦點、奔放音樂工作室等表演。

靜態展覽則有大墩文化中心大廳展出以朱槿花為主題的裝置藝術，屯區藝文中心安排結合風車造型及花的元素的裝置藝術等。

文化局說，花都藝術季五十場展演，其中十九場售票，其餘免費參與。