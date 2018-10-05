〈中部〉台中文心路人行道違停 10月12日起取締

2018-10-05

〔記者張菁雅／台中報導〕文心路路平及人行道拓寬工程前天宣布完工，為避免人行道遭汽機車違停，市府秘書長黃景茂四日率隊稽查，發現不少車輛違停，將先宣導一週，十二日開始取締，要達到無違停、無攤販、無路霸的目標。

文心路、文心南路人行道寬度從三公尺增為五公尺，完工後竟發現汽機車違停在人行道上，市長林佳龍前天在完工典禮指示林關局處組成專案小組，推動文心路人行道及騎樓無障礙計畫。

黃景茂昨天上午率隊前往文心南路與建國北路口稽查，此處因有中山醫學大學及附設醫院，文心南路兩側人行道停滿機車，尤其是醫院前方停了三排機車，行人難以通行，被列為重點稽查範圍。

騎樓不能佔用 設攤擺私物

黃景茂說，捷運綠線將進入試運轉階段，市府將沿線的文心路列為人本環境示範道路，將加強溝通與宣導，讓市民及周邊商家了解相關規定，包括人行道禁停汽機車、擺放花盆、攤販、招牌等；騎樓禁停汽車、擺放營業器具、擅自墊高、擺放私人障礙物等，十二日起正式取締。

汽機車停人行道 最高罰1千2

市府表示，人行道停放汽機車可處三百元以上、一千二百元以下罰鍰；騎樓停放汽車可處六百元以上、二千四百元以下罰鍰；人行道或騎樓擺放花盆、攤販、招牌，處一千二百元以上、二千四百元以下罰鍰；騎樓私自墊高處五千元以上、二萬五千元以下罰鍰；人行道私設斜坡道處三萬元以上、十萬以下罰鍰。

黃景茂要求專案小組勸導時「態度委婉、意志堅定」，宣導期過後就會取締。對於選舉前大動作取締違停是否會影響選情？黃景茂說，台中市要成為國際化都市，許多市民期待市府展現魄力，雖然店家會抱怨，但更多人支持市府。

黃景茂指出，市府已在文心路及周邊巷道內劃設路邊汽機車停車格六千八百個，並開放騎樓停放一排機車，請機車族停車時務必排放整齊，留下可供通行的人行通道。