〈中部〉彰縣明年社福預算已編足 魏明谷掛保證

2018-10-05

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣發放現金的社福政見引發討論，不少民眾質疑，若縣長魏明谷連任，社福政策恐將停辦，政策又會跳票？對此，魏明谷昨表示，縣府已在明年度總預算中編足社福經費，「錢都編了，不用怕！」不論選舉結果為何，今年有的社福補助，明年照樣會有。

民眾憂選後社福政策又停辦

最近各鄉鎮市公所發放六十五歲以上長者每人三千到九千元不等的重陽敬老金，網路留言踴躍，有民眾質疑除了「孝順三六九」敬老金，老人免費裝全口假牙、搭公車的長青幸福卡、綠能午餐、「疼子三三三」每胎三萬元生育補助，選後會不會因為財源支應問題而有變數？

魏明谷指出，明年度彰化縣歲出預算約五百億元，支出增加與中央給予縣府一般性補助款項高，縣府自籌款相對要高之外，明年社福經費全部一次編足，不會因為選舉結果改變。

魏明谷表示，「孝順三六九」敬老金約八．一億元、綠能午餐約八億元、老人裝假牙約二億元、長青幸福卡約六千萬元、生育補助約三億元，都已編列在明年度五百億元預算中。

縣府財政處長王乾勇說，中央給予地方政府財源，除了統籌分配稅款外，還有一般性補助款，彰化縣統籌分配稅款是六都之外十六個縣市最高，今年為九十一．六四億元，一般性補助款彰化縣也獲分配一百廿八．五六億元，中央給的財源共二百二十．二億元，十六縣市最高。

王乾勇表示，明年度中央核定統籌分配稅款是九十七．四七億元，一般性補助款一百三十五．八一億元，總計二百卅三．二八億元，比今年增加十三．○八億元，居六都以外的各縣市之首。