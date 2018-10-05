〈中部〉救溪頭交通 南投議員提議老人收半票

2018-10-05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣鹿谷鄉籍議員許素霞昨日針對每日有一百五十部遊覽車載著六千多名老人進溪頭，不會在鹿谷消費，眾多車潮卻造成鹿谷交通壓力，她邀縣長林明溱一起與園區溝通，盼比照其他遊樂區以老人半票方式收費，不要只收十元，以價制量維護溪頭遊憩品質。

許素霞︰每日6千人路過未消費

許素霞昨在縣議會總質詢時表示，溪頭教育園區現在不分平日假日都遊客如織，平日一天就有一百五十部遊覽車載著老人家到溪頭散步遊憩，六千多名老人都花十元就可進入園區，自備午餐，下午再坐遊覽車離開。這些老人家到溪頭大多只是路過鹿谷鄉，未在鄉內消費，大批車輛卻對交通造成衝擊，尤其假日延溪公路常常大塞車，萬一居民有急病須由救護車外送，可能因塞車無法快速送達醫院。

邀林明溱同去溝通票價 獲允

許素霞表示，溪頭教育園區門票應回歸合理機制，比照其他遊樂園區，老人買半票入園，即外縣市老人一百元，以價制量，維護溪頭的遊憩品質。她邀林明溱一起去找台大實驗林管處溝通此事。

林明溱︰已規劃兩替代道路拓寬

林明溱應允與許素霞擇日去溝通此事，另表示已在規劃兩條替代道路的拓寬改善工程，即投五十五線從竹山延山里端拓寬到鹿谷竹林村，以及縣道一五一乙線（開基地王廟線）由鹿谷鄉中正路二段拓寬至鹿谷瑞田村接一三九線，再經產業大道連接國道三號。目前拓寬計畫已獲公路總局審查完成，總經費約需一億五千多萬元，未來將可發揮紓解車流功能。

據了解，溪頭教育園區全票是二百元，半票一百元，南投縣民五十元，鹿谷鄉和竹山鎮民免費入場。