〈中部〉嘉市議會通過「支持大學自主」「 挺管」操作惹議

2018-10-05

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕台灣大學新校長遴聘案成為嘉義市選舉話題！市議會臨時會昨閉幕，會中通過由議長蕭淑麗領銜，獲過半數十五位跨黨派議員連署的臨時動議，籲請中央儘速聘任台大校長事宜，為全國率先通過支持大學自主的議會；不過，沒參與連署的議員蔡文旭質疑，連署內容講的是大學自治，議會發出新聞稿卻是請中央讓管中閔上任，此做法欺瞞同僚間善意，選舉在即，顯然是政治操作。

新聞稿促讓管上任 綠議員不滿

無黨蕭淑麗投入年底市長選舉，外界將此舉解讀蕭「挺管」，她回應，不認識管，管是經合法程序產生的台大校長人選，政治介入校務運作太深，提案本意是要挺民主法治、挺地方自治，希望政治歸政治，學術歸學術，「議員各有自主性，怎麼會被欺瞞？」

涂醒哲︰逾範疇 黃敏惠︰不評論

現任市長涂醒哲昨被問及此事時，僅表示「這應該超過地方範疇」；國民黨市長參選人黃敏惠對議會此提案不予評論，但稱支持大學自治精神。

市議會8日邀管中閔演講

監委日前發函約詢管中閔今天說明，傳出管以健康理由請假，但嘉市議會昨發出採訪通知，指八日下午三點邀請管到議會演講「台大新價值，台灣新意志」題目，現場接受民眾提問與對話。

蕭淑麗提案內容概為：「國立大學校長遴選制度與遴選結果，政治決定不得凌駕憲法與法律規範，建請中央政府應遵守憲法及大學法保障大學自主規定與精神，儘速執行校長聘任事宜。」議會現有廿三席議員，蔡文旭、黃露慧、蔡永泉、蔡榮豐、莊豐安、黃國村、張敏琪七人未連署。

綠議員︰挺大學自主 不代表挺管

「我挺大學自主，不代表我挺管。」議員王美惠強調，連署書從頭到尾未提到管中閔，她連署本意是挺大學自治，讓台灣未來高教發展更好，殊不知陷入文字陷阱，「若知道要支持管，打死我都不可能簽。」

議員黃盈智說，贊成大學自治，連署時沒仔細看內容，不代表特別挺誰；議員陳幸枝說，議會黨派並沒有那樣涇渭分明，有同僚找連署她就參與，但不代表她挺管；蔡永泉說，管到中國引起台灣人疑慮，台灣與中國的狀況特殊，因而對此要有不同考量。