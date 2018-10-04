〈南部〉《百里侯之爭》民進黨展團結氣勢 國民黨稱外溢效果

2018-10-04

〔記者邱灝唐、蔡彰盛／綜合報導〕年底台南市長選戰將近，國、民兩黨各自出招拚選情，民進黨持續「團結」的選戰主軸，掛出市長與議員參選人同框看板，展現「母雞帶小雞」的氣勢；國民黨自評高雄有外溢效應，能對台南選情加分。

黃偉哲帶議員團隊訪竹市取經

民進黨台南市黨部近來在各大路口及大樓牆面，掛上市長及議員參選人的同框選舉看板，延續「團結」的競選主軸及聯合競選的策略；市黨部表示，聯合競選一向是民進黨的強項，不只能展現團結氣勢激發選民，更能節省選戰資源。黃偉哲昨與台南市議員團隊訪新竹市，市長林智堅陪同參訪新竹公園，黃偉哲表示，請益列車來到竹市進行「雙城雙園」交流，新竹市讓人驚豔的「公園力」，將是台南市打造幸福城市的重要參考。

藍營聲明韓國瑜效應有助選情

國民黨南市黨部昨日則發出聲明，強調高雄市長參選人韓國瑜有外溢效應，對台南選情有助益；市黨部主委謝龍介表示，未來國民黨會全台串聯，強化這項效果。

除了市黨部各自為自家參選人拉抬聲勢之外，參選人團隊也互相攻防。國民黨台南市長參選人高思博辦公室，重提黃偉哲用計時器砸傷吳育昇眼角一事；高辦引述吳育昇的說法，強調黃偉哲平日偽裝成善良的人，但實際上卻陰沉、惡毒又陰狠，台南不該讓這種人當市長。

黃偉哲陣營發言人賴惠員說，黃偉哲當時面對國民黨在立法院的多數暴力，為阻擋兩岸經濟合作架構協議（Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA）逕付二讀，在國家即將被出賣的悲憤情緒下，難免做出不理智的舉動，而黃事後也多次表達歉意，希望這次的市長選舉能專注在市政，而非透過扭曲過去的事件，達到個人政治目的。