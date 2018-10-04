〈南部〉拆漁光島日落塔？ 安平區長︰僅拆周圍棚架

2018-10-04

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南漁光島有一座以廢棄棚架搭建而成的「日落塔」，儘管是私人搭建，日久也變成當地的地標之一。不過，日前傳出日落塔將被拆除，引來外界不捨及反彈聲浪。安平區長賴青足澄清，清除計畫是指其餘民眾自行搭建的棚架，日落塔不在範圍內。

公告拆除引反彈 公所︰不包括日落塔

日落塔是由英國藝術家雨果（HuGo）五年前利用廢棄蚵棚搭建，強調使用原本不屬於沙灘的物件當作搭建材料，最終完成一座約四十公尺高的竹製地景藝術。日落塔近年來也成為漁光島的知名地標，去年文化局所舉辦的漁光島藝術節，更把此列為作品之一。不過，安平區公所日前卻貼出公告，指出需要在十月五日前將月牙灣北岸沙灘棚架移除，讓大家震驚且不捨。

已被列入藝術村造景 公所將確認期限

賴青足表示，日落塔爆紅後，陸續有人跟進在沙灘用廢棄蚵棚搭建棚子，由於港務公司委託區公所管理沙灘上的清潔，近日港務公司又收到民眾陳情，才會發出公告要求清除，但日落塔有被列入文化局的藝術村造景內，會再進一步確認該塔列為造景的期限，再來討論是否拆除；區公所強調，這次要拆除的物件長期被民眾投訴製造髒亂，垃圾也由公所派員清理，而公文中所指的棚架並不包括日落塔，請民眾安心。