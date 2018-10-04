〈南部〉南瀛國際民俗藝術節 日兩團隊助陣

2018-10-04

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市兩年一度的藝文盛事「南瀛國際民俗藝術節」六日登場，共計十七國卅三支表演團隊，將在全市展開為期九天的國際藝術交流活動，其中，日本兩個無形民俗文化財將來台和台南在地的傳統藝陣跨域交陪。而文化局準備送給各團隊的紀念品，結合南市無形文化資產傳統金獅陣的元素加上創新設計，具有在地文化特色。

日無形民俗文化財來交流

今年的南瀛國際民俗藝術節共有廿二支國外團隊參與，昨天已有塞爾維亞、俄羅斯、紐西蘭、捷克等四隊率先抵台，今天下午將分別在東區的大遠百及南紡購物中心示範演出，為活動暖身。

台南市有五大香科，擁有豐富的藝陣文化，西港香又有「台灣第一香」之稱，今年南瀛國際民俗藝術節即以「藝陣探館．跨域交陪」為主題，除了以傳統香科的開路先鋒蜈蚣陣為發想，打造當代蜈蚣陣，將為活動開場，搭配西港香藝陣中有許多具有動物造型的角色，文化局也邀請日本行山流舞川鹿子躍及石見神樂來台，與在地藝陣團隊相互切磋，鹿子躍即為鹿舞演出，石見神樂帶來的表演則是大蛇，均屬日本的無形民俗文化財。

兩團隊除了將深入各區廟宇匯演外，也會與在地團隊、學校藝陣交流及辦理工作坊，進行深度的文化交流，行山流舞川鹿子躍將和七股玉敕寶安宮白鶴陣合陣演出，參訪樹林國小白鶴陣、竹橋國小牛犁歌陣，七日下午還會在中西區的新美街「米街．正南風」南吼音樂祭串聯演出；石見神樂將和安南區溪南寮興安宮金獅陣合陣演出，與和順國小廣東獅、南興國小跳鼓陣、龍山國小宋江陣、大光國小什家將進行工作坊。

金獅陣手工藝送團隊紀念

近年來，文化局都會設計具有在地文化特色的紀念品，送給參與的表演團隊，包括刺繡頭旗、門神、十二婆姐等，今年則以金獅陣為元素，由西港港東社區的匠師手繪金獅頭，加上銀製所的金工，與回鄉文創的設計，獅頭的製作方式也依照傳統的土模雕塑、糊紙方式，傳統創新兼具。