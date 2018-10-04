〈南部〉《感謝華邦電設廠》陳其邁允成立單一窗口 處理投資案

2018-10-04

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁，昨受邀出席華邦電十二吋晶圓廠動土典禮；他感謝華邦電相信高雄、看好未來，並承諾未來若擔任高雄市長，將成立單一窗口、提高行政效率，專案協助華邦電等高科技廠商投資事宜。

陳其邁表示，華邦電來高雄投資設廠，是高雄產業升級的重要契機，搭配未來捷運紅線向北延伸，將與台南科學園區、橋頭科學園區及楠梓加工出口區，形成全世界最有價值的高科技產業聚落。

他期待華邦電進駐高雄後可發揮磁吸效應，吸引更多高科技廠商來高雄投資，並創造更多優質就業機會。