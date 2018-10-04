〈南部〉路樹屢被「砍頭」 生態團體促立法重罰

2018-10-04

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市頻頻發生路樹被「砍頭」或修剪不當，引發諸多批判！生態團體昨偕同民代提出成立公園處、立法重罰斷頭樹等訴求，副市長史哲強調市府與生態團體立場一致，包括立法、罰則等訴求都可研議。

史哲︰立法、罰則等都可研議

議員張豐藤昨在總質詢指出，高市議會氣候變遷小組九月初和廿個公民團體，共同舉辦高雄市森林城市願景論壇，針對都市樹木與生態議題做出多項結論，期待市府能正面回應。

公民團體論壇 彙整八項結論

他彙整八項主要結論，包括成立公園處、成立副市長層級的樹木植栽委員會、樹木承辦人員需受專業培訓、立法重罰斷頭樹、修訂高雄樹木修剪規範、都會區樹冠覆蓋面積十年倍增、外來樹種原則不新植、面積較大公園營造生態公園。

長期關注樹木保護的生態團體「高雄．愛樹人」，昨也專程至議會旁聽，並拉起禁止斷頭修剪、成立公園處等布條，期盼市府正視地方心聲。

副市長史哲強調市府立場與議員、生態團體一致，沒有人會去砍樹，問題應在既定作業流程，市府將透過規範擬定，將護樹精神儘量納入，同時確保修剪問題別再發生。

史哲認為，處理樹木維護問題一定要回到理性面，他對議員所提各項建議幾乎全部認同，包括公園處、樹木植栽委員會等體制都可以研究。

張豐藤則建議市府，應儘速制訂修剪規範，並納入外界意見，尤其遇到很多不同單位管轄權，市府執行政策時經常沒轍，希望後續提出的自治條例等法規是有作用的，才能有效保護樹木。