〈南部〉東琉線交通船 喜見成群海豚

2018-10-04

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港至琉球交通船航線，繼日前發現鯨魚出沒，昨天聯營公司的翔信輪及誠翔輪，四小時內竟兩度巧遇海中嬌客「海豚」，翔信輪業者笑稱「海豚郊遊日」，鄉民聞訊自豪表示：「通勤就能賞鯨豚」。

四小時內兩度巧遇

東琉航線昨天驚喜不斷，交通船翔信輪約中午從東港出發至小琉球，途中目擊到三、四十隻海豚隨海浪不斷在海面起伏，不過因海豚方向為北往南，沒有多在船旁停留就錯身而過。

船員拿起手機記錄

翔信輪一名直擊的船員表示，該船下午約三點從小琉球航返東港，途中竟再度被約三十隻左右海豚「包圍」，帶頭的三、四隻海豚就像玩耍般，在船艏處躍起陪伴船前進，穿梭破浪如行雲流水，畫面非常「療癒」。

「海豚出來郊遊？」該船員笑說，四個小內時直擊海豚群兩次令他喜出望外，直說「要買樂透了！」，下午出現的海豚距離最近不過五公尺，他都能聽到海豚噴氣聲，水花還差點就濺到他，他趕緊拿出手機記錄難得一幕，時間至少二分鐘；他說，翔信輪屬噴射式推進，對海中生物傷害很小，若海豚出沒頻率固定，搭東琉線就能欣賞鯨豚。

專家推測瓶鼻海豚

九月時一尾幼年抹香鯨迷途進入東琉航線引起遊客騷動，昨天出現的兩批海豚難道也是迷航？對此，成大海洋生物暨鯨豚研究中心教授王建平表示，早年墾丁海域曾是海豚棲地，海豚活動範圍大，速度快，小琉球是正常生活海域，牠們天生好玩，會判斷船速在船的前後遊嬉，據照片的長嘴體型壯、體色均勻，推測是瓶鼻海豚。