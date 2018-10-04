〈南部〉台東五合一選舉 五選將資格不符

2018-10-04

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣五合一選舉參選爆炸，台東縣選舉委員會完成基層選舉資格審查，三人登記參選村長資格不符，另綠島鄉一人同時登記鄉代、村長也無效，縣長五位參選人初步審查均通過，縣議員部分，代表時代力量的第八選區林淑玲因案緩刑仍在保護管束期間，違反《公職人員選舉罷免法》規定不得登記為候選人，參選資格已呈報中央選舉委員會於十月中前認定，時力花東黨部主委、立委高潞．以用說，林淑玲僅被判罰金三千元，就因為緩刑交付保護管束而被剝奪參政權，實在是有爭議的法律漏洞。

議員參選人林淑玲受保護管束

縣選委會指出，選罷法第廿六條第五款規定，「受保安處分或感訓處分之裁判確定，尚未執行或執行未畢」不得登記為候選人，林淑玲因案仍在保護管束期間，依規定資格不符，另外村里長部分，參選卑南鄉美農村長吳文耀、大武鄉尚武村長參選人吳舜安、鹿野鄉鹿野村長參選人陳家豪三人資格經審查後也不符，而綠島鄉林怡朱因為同時登記參選村長及代表，登記無效。

立委高潞．以用表示，針對林淑玲個案，依《選罷法》第廿六條四款的意旨，判處「有期徒刑以上之刑確定」，原則上會被禁止登記為候選人，也就是《選罷法》設下的參選門檻，林淑玲僅因公然侮辱受罰金三千元懲罰，法官之所以要求其在緩刑期間保護管束，是為確保其接受「法治教育課程一場次」，倘若就要因此剝奪參選資格，除了不符《選罷法》原則性門檻、也有情輕法重的嫌疑，嚴重侵害林淑玲憲法所保障的參政權。

中選會未認定前 她持續拜票

林淑玲則表示，在中選會未認定前，仍會照既定步調參選拜票。