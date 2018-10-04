〈南部〉大同林森地下道 疑有坑洞

2018-10-04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為了及早發現南市老舊管線及地下隱藏坑洞，市府委外檢測六個地下道，檢測報告顯示，大同林森地下道疑有坑洞，工務局將再進一步鑽挖確認，以利後續改善。

日協助健檢道路 結果一個月後提供

日本Geo Search株式會社技術團隊為感謝台灣救援日本熊本地震，來台免費為台灣道路健檢，昨最後一站到南市，排定九條路線探測，為東區較常發生坑洞下陷及安平區老舊箱涵管線路段的九條道路把脈。巡檢路段包括長榮路、裕和路、東門路、建南路、建平路、文平路、華平路、育平路、國平路等，調查總長度兩萬三千三百八十公尺，檢測結果尚待該技術團隊帶回作專業判讀分析，預計約一個月後提供參考。

今年六月間，因雨沖刷道路造成林森（大同）地下道及建平路等路段出現塌陷坑洞，市府因此針對地下道及敏感路段委外進行透地雷達探查，國內使用方式則是人工背負式透地雷達，檢測路段包括林森路地下道、長榮地下道、小東地下道、東寧地下道、府連地下道、華南地下道等。

工務局表示，透地雷達主要透過測得數據與資料作專業判讀，初步探測結果顯示，六個地下道以林森（大同）地下道出現疑似跡象較多，因此將再鑽挖測試的疑點，進一步釐清確認，除了供作研究比對之外，若確有坑洞再生塌陷風險，也可及時補救。

工務局不諱言指出，台灣的透地雷達是採人工背負式，一天檢測長度約一至兩公里，委外檢測費用平均每公里約十萬元；但車載式一天可做廿公里，且有廿三個頻道同時掃描檢測，比起人工背負式僅有個位數頻道、得來回走好多趟，更具檢測效率，檢測費用也相對少一半。

不過，「車輪效率勝過人腳」，造價可不便宜。日本車載式的透地雷達利用探查車高科技裝備，一部車造價至少三千萬元；此外，進行地底下深度約一．五米至三米、大小約卅公分以上的坑洞或管線結構巡檢，而南市道路底下有些大排箱涵管線埋設深度超過三米，透地雷達探測精準範圍仍有相當限度。