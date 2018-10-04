〈南部〉補助少3萬 議員出招卡關總預算

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會第八次定期大會昨召開，針對台南市一○八年度地方總預算及各項議案進行二、三讀會，無黨籍市議員蔡秋蘭質疑市府地方建設和社團等經費分配大小眼，且有黨派之分，憤而祭出清點人數杯葛審查，因在場人數未過半，會議被迫流會，南市明年度總預算也因此卡關。
祭出清點人數 未過半致流會
市議會昨先進行各委員會外勘記錄報告，蔡秋蘭發言質疑，縣市合併後，基層反映經費不足，建議的一些地方建設、社團和社區活動經費，市府有政黨之分，「連兩、三萬元也不給」，根本是大小眼，尤其自己是無黨，遭市府不公平對待，忍無可忍，「兩、三萬元，我也不要了。」
今發出甲動 民進黨團拚過關
議長賴美惠及民進黨團總召邱莉莉幫忙打圓場，但蔡秋蘭指今天還有一天可以審查，堅持要清點人數，部分在野黨議員紛紛離席聲援，經過清點，在場議員僅廿五人、未達過半廿七席，議長隨後宣布散會，今天再召開。民進黨團今將發出甲級動員，希望總預算能順利過關。
蔡秋蘭事後批評民政局長林振祿開空頭支票，原應允補助五萬元，縮水成兩萬；反觀其他民進黨籍議員，每場活動可爭取到八萬、十萬補助款。市議員蔡育輝也聲援指出，市府預算分配明顯有政黨之分，破壞府會和諧，造成議員之間的競爭。
林振祿表示，因為現在經費比較拮据，全市七百多個里的經費才一千五百萬元，議員申請中秋、重陽節活動費用，都是補助兩、三萬元，最高為三萬元，此次蔡秋蘭申請五萬元，有補助兩萬元，但她並不滿意。市府經費補助不會有大小眼，一切均依實際活動需求來補助，不會有政黨之分。
昨天會議於上午十點四十八分召開，出席人數卅人，議長敲槌後，包括蔡蘇秋金、李中岑及林宜瑾等人也隨即進入議場；至十一點五十八分散會時，簽到出席人數共四十六人。