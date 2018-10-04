〈南部〉台鐵高雄新站 有隱藏版售票口

2018-10-04

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄新火車站空間陸續曝光，眼尖民眾注意到售票窗台原規劃十一處售票口，中間五到八號卻消失在牆壁中，等於是「三分之二售票窗台」，感覺像是哈利波特小說裡、九又四分之三月台的翻版。

五到八號售票口 隱藏在牆壁裡

台鐵高雄車站表示，五到八號售票口在通車初期確實會先隱藏在牆壁裡，這道牆其實是車站上方、中博高架橋的橋墩，只要高架橋拆除後，五到八號窗口就會恢復，成為三分之三、十一處窗口的完整售票窗台。

上方高架橋拆除 窗口就會恢復

高雄市政府指出，中博高架橋連接北側博愛路與南側中山路，是高雄最重要通道之一，需等台鐵新高雄站的站東與站西路通車串聯南北道路後，才會同意鐵道局拆除高架橋，粗估至少需一年後，才會啟動拆除作業。

高雄鐵路地下化預定十月十四日通車，因為高雄捷運新站九月先啟用，乘客進出高捷車站時，會經過尚未開放的台鐵高雄新站區域，使得新站空間規劃逐漸曝光。

眼尖民眾注意到，位處台鐵高雄新站東側的售票窗台，售票口從一號到四號後，突然被一道牆面阻斷，接著再由九號到十一號，很好奇五到八號窗口為何消失在牆壁裡？

有乘客發揮想像力，直言台鐵可能想學哈利波特小說裡的九又四分之三月台，刻意設計這處三分之二售票窗台。