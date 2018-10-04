〈南部〉鐵道局釋車位 鳳山火車站停車有解

2018-10-04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化將於十四日通車，鳳山火車站停車場卻無法如期啟用，腹地小停車空間不足，地方要求解決停車亂象；市府協調鐵道局釋出三百多個汽機車停車位，鐵道局則承諾通車後四個月內啟用停車場。

將釋出三百多個汽機車停車位

鳳山火車站規模不輸高雄火車站，是高市首座結合停車場的火車站，原本可提供一千多個停車位，但因通往停車場的計畫道路因牴觸戶陳情未拆，無法隨通車同步啟用，又周邊停車空間不足，台鐵委外機車停車場爆滿，許多民眾找不到地方停車，乾脆停在臨時車站外，紅線違規停車被拖吊，甚至到附近里內亂停車，造成住家飽受困擾。

曹公里長翁國忠表示，鳳山火車站通車是地方大事，周邊交通卻是亂糟糟，地方感受不到通車好處，鐵道局應聽取民意，整合市府等相關單位，解決地方停車問題；北門里長謝秀霞指出，車站停車場不啟用，鐵道局應提出對等停車位，避免造成交通亂象，影響民眾搭車意願，讓政府通車美意打折扣。

市府交通局規劃車站中間圓環作為汽車停車位，加上協和路共七十個停車位，並協調鐵道局於火車新站北側規劃三百個機車停車位，地政局也將開放臨時車站對面重劃土地供民眾停車；未來通車後若停車需求量大，市府考量新站南側規劃汽車停車位，或台鐵重劃後分配土地○．九六公頃，未來可協調台鐵提供更多停車空間，解決地方停車問題。

新站停車場 通車後4個月內啟用

鐵道局則承諾通車四個月內啟用新站停車場，將於通車後拆除新站北側鐵軌，配合地政局開闢和平路，銜接至地下停車場，未來引導民眾開車沿曹公路，經過和平路進到新站停車場，預計明年過年後完成。