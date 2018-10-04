〈南部〉南迴休憩區展在地農產 小農不知

2018-10-04

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣政府「大武之心南迴休憩區」招商成功，由南仁湖集團得標，縣議員蔡玉玲昨天總質詢時要求，南仁湖已與部分商家簽訂合作意向書，但南迴在地小農、團隊均不知情，縣府一定要保障在地小農、文創產業進駐，帶動地方商機，財經及經濟發展處長盧協昌表示，將會舉辦媒合邀南仁湖與在地小農、團隊面對面討論。

黃健庭表示有訂比例保障產業

縣長黃健庭強調，如果大武之心南迴休憩區賣的產品和國道休憩區一樣，就沒有特色了，縣府為保障在地產業，有訂出一定比例要求販售在地產品。蔡玉玲說，南仁湖已與十多家在地企業簽訂合作意向書，可是南迴線的小農、文創業者卻完全不知情，到底是怎麼回事？

縣府將媒合南仁湖與地方對談

盧協昌說明，雙方僅簽訂合作意向書，但進駐業者還完全沒有確定，南仁湖正式營運前會再提計畫，台東縣的小農、業者若產品有一定品質，也可以進駐，將會提早舉辦媒合，讓南仁湖與在地有意願小農、廠商直接對談。

「大武之心南迴休憩區」預計明年底完工，休憩區除提供一般餐飲、伴手禮服務，也規定一樓廿％空間須展售在地農漁特產品、文創商品，每季南仁湖必須提出不一樣的在地生鮮農特產品展售活動。

另外，逢年過節火車票一票難求，縣議員高美珠昨天質詢時，要求縣府幫幫忙解決，縣長黃健庭無奈地說，縣府對台鐵僅能建議及陳情，但真要增加火車班次，還是必須等到雙軌化系統建置完成，為了幫助鄉親返鄉過節，台東縣政府持續推動返鄉專車，不過今年中秋返鄉專車有一趟次承載量不到七十五％，縣府會再檢討，