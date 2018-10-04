〈台北都會〉澎湖選將簽柯Ｐ認同卡 樹黨不滿

2018-10-04

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲四處與參選人簽柯Ｐ認同卡造勢，又惹爭議！樹黨黨主席潘翰疆坦言，上週日柯Ｐ認同卡記者會結束，看到新聞才知樹黨澎湖八位參選人也簽卡、到場與柯同框，樹黨渾然不知；他不知哪個環節出錯，但柯陣營應顧及政黨主體性、與政黨對口，這樣感覺不受尊重。但柯辦發言人林筱淇回應，柯是單一參選人，柯辦不會以政黨為對口。

繼時代力量、綠黨之後，樹黨也出現友不友柯問題，潘翰疆不諱言，柯辦未接觸樹黨台北市議員參選人，北市參選人也無人簽卡。樹黨規定，做對外政治結盟要經選策會、中執會同意；樹黨在北市共識則是，「要做專業的在野黨議員，不論誰當選市長，都讓他變成環保市長」，但柯處理台北大巨蛋跳票，已與樹黨許多人政治理念不同。

澎湖縣議員參選人冼義哲則表示，近日澎湖選情激烈，國民黨參選人找高雄市長參選人韓國瑜站台，民進黨則找總統蔡英文，時代力量有立委黃國昌輔選；他們面臨沒有母雞的問題，擔心第三勢力邊緣化，因此八人簽卡，盼拉抬聲勢，但這狀況較不像他們找柯站台，較像是認同柯的部分施政，而重要的是柯也支持他們。

冼義哲坦言，與柯陣營接觸時間很短，需要迅速決策，他事先誤以為可全權決定此事，導致樹黨內部出現檢討聲音，他也對樹黨支持者感到抱歉，承認處理有瑕疵。但他強調，柯文哲在大巨蛋等議題立場，確實與樹黨不同，且樹黨須遵守全球綠人憲章，若柯做出違反憲章的施政，他仍會開砲。

林筱淇回應，凡有參選人跟柯辦接洽，認同柯文哲政治理念及價值，都歡迎。柯文哲本身也是單一參選人，因此柯辦並不會以政黨為對口，而是以主動跟他們聯繫的個別參選人談合作。