〈台北都會〉客家活動主視覺被控抄襲 作者︰向大師致敬

2018-10-04

〔記者郭安家／台北報導〕是抄襲還是致敬？義民嘉年華主視覺將在十月八日至廿三日懸掛於台北市政府大門，但其構圖激似普普藝術教父安迪‧沃荷（Andy Warhol）、野獸派畫家亨利‧馬蒂斯（Henri Matisse）的代表作，台北市議員陳孋輝昨質疑，明明是抄襲，卻還要六十萬元設計費，若主視覺上架，周邊觀光客絡繹不絕，恐成國際笑話。

但設計師李根在激動地說，抄襲對設計師是很嚴厲的指控，他的作品是向大師致敬、都有連結性；例如一張作品設計成紅色嘴唇上有跳舞的人，是以「嘴巴跳舞」概念呈現「還我母語運動」卅年，也向馬蒂斯致敬；普普藝術的內涵，也與「還我母語」相通，因此他另一幅做九宮格圖樣，也向安迪‧沃荷致敬，而「藝術家雜誌」本期也撰文論述脈絡。

李根在認為，抄襲是完全沒有脈絡，拿別人東西放進自己作品，避免讓人看到素材來源；致敬不是學人家東西，是拿Ａ講Ｂ、且有其道理，概念有連結性，他希望民眾透過此討論分辨抄襲、致敬差別。李還說，「我是大學教授，不會笨到抄人家東西」；至於所謂六十萬元設計費，並非由他直接全拿，而是威利傳播公司取得標案後，再委託他設計。

陳孋輝指出，客家義民祭主視覺，跟普普藝術教父安迪‧沃荷作品「瑪麗蓮夢露」十分神似，且這麼巧，都採用不同顏色的九宮格設計；另一個主視覺設計也十分眼熟，與野獸派代表畫家亨利‧馬蒂斯代表作「舞蹈」相似度逾九成。涉嫌抄襲他人作品還要花費高達六十萬元，遑論設計是思考及創作行為，一旦涉嫌抄襲，能稱為設計嗎？