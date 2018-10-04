〈台北都會〉車禍多 汽車下民權大橋內湖端禁右轉

2018-10-04

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市民權大橋往內湖方向下橋處，上班尖峰時段車流量龐大，多年來常發生內車道汽車右轉時，與外車道機車擦撞事故；直到今年八月，在台北市內湖社區安全與健康協進會理事長李明珠促成下，全日禁止汽車於下橋處的行愛路口右轉，上週召開協調會，未來也將民權大橋上標示牌更新、並爭取擴大民權東路與行愛路口東南側機車待轉區。

民權大橋下橋處在上午八時至九時的上班尖峰時段，一小時可湧進約四千輛車，其中有兩千多輛是打算在行愛路口待轉後前往內湖科技園區的機車，不僅常造成機車溢出待轉格，也常導致右轉汽車與機車擦撞，即使北市府曾實施時段禁轉管制，民權東路與行愛路交岔口一年仍會發生三十多件交通事故。

上班尖峰塞滿待轉機車 1年30多起事故

李明珠指出，該路口過往已造成多名機車騎士身亡，因此爭取全日汽車禁止右轉行愛路口，需改道下一個路口的行忠路一七一巷口再轉彎。所幸附近的企業單位都相當支持，雖然政府也配合調整，但標線並未到位，禁止汽車右轉後，地上仍有右轉標線，曾造成駕駛混亂。

汽車至下個路口才可右轉 標示牌將更新

為此，上週日交通局與內湖社區安全與健康協進會、台北市議員王孝維再次召開協調會。結論決議，調整行忠路一七一巷口增加綠燈秒數，民權大橋標線、告示牌改為內照式牌面，並要求交工處在今年十月底前，再次調整民權東路與行愛路的待轉格。