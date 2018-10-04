〈台北都會〉新北文化貢獻獎 4得主出列

2018-10-04

〔記者葉冠妤／新北報導〕二○一八新北文化貢獻獎得獎者出爐！今年獲獎人分別是高齡八十五歲女性布袋戲演師江賜美、考古學家臧振華、當代傳奇劇場藝術總監吳興國以及書法大家張炳煌，其中有「戲海女神龍」之稱的江賜美，在布袋戲闖蕩七十載，至今仍寶刀未老，每年登台演出一檔大戲，甚至還遠赴美國、法國、加拿大等地巡迴演出、推廣台灣布袋戲，這次獲獎，實至名歸。

江賜美 布袋戲少見女演師

八十五歲江賜美，從十六歲開始學習布袋戲，在布袋戲界是少數的女性演師，她憑著努力跟天分，練就五音分明的口音及絕妙的掌中技藝，在以男性為主的布袋戲界闖出一片天下，創辦「真快樂掌中劇團」，豪情不遜於男子，又不失女子的細膩，風格自成一格。

江賜美的孫子、「真快樂掌中劇團」執行長柯世宏說，阿嬤雖然在六十歲宣布退休，但身體健朗，六十五歲的時候再度復出，每年固定出演一檔戲，十月六日即將在新莊文化藝術中心獨挑大樑，再度演出她卅歲時演出《劉施伊告三廳官》，除了重現經典劇目，也藉此彌補當年未留下的影像紀錄。

柯世宏表示，江賜美這幾年仍會帶著劇團到世界各地推廣布袋戲文化，這十年間，她就到美國巡演了四次，對布袋戲的狂熱，就如同在台上操偶般，氣魄、體力與意志力，都不輸給任何人。

臧振華 台灣考古學界權威

獲獎人臧振華則是台灣重要考古學家之一，曾主持十三行遺址、南科考古遺址、八仙洞遺址等大規模考古調查，更催生十三行博物館。

吳興國 傳統戲曲走出新路

當代傳奇劇場藝術總監吳興國，在卅二年前創立當代傳奇劇場，以傳統京劇為基礎，融合西方文學的劇場形式及內容，開闢出傳統戲曲的新路，同時也積極打造下一代的舞台。

張炳煌 開發書法數位學習

書法家張炳煌，因一九八○年代開始參與台灣電視連播「中國書法」，書寫「每日一字」近廿年，是台灣人民對書法文字的共同回憶，他近年更開發「數位ｅ筆書寫系統」，提升書法數位學習，引領書法走入新紀元。

新北市政府廿三至卅日將在市府一樓大廳舉辦特展，並在廿四日舉行頒獎典禮。